Блогер назвал главный недостаток обновленной LADA 4×4

23.03.2020, 19:19, Разное

Ранее российская компания «АвтоВАЗ» представила обновленный внедорожник LADA 4×4. В улучшенной модификации найден большой минус, о чем пояснил владелец одного из таких автомобилей.

Отечественный автомобиль LADA 4×4 сотрудники российского предприятия «АвтоВАЗ» постепенно превращают в паркетник. В интернете пользователи обсуждают машину, и некоторые из них утверждают, что в этом транспортном средстве нет каких-либо заметных изменений, помимо интерьера, но разработчики сумели внести некоторые перемены в техническую составляющую данной модификации.

Один из YouTube-блогеров, который владеет «Нивой» последнего поколения, обнаружил довольно спорное решение инженеров в LADA 4×4. Как оказалось, сотрудники предприятия не сделали крепление для лицевого редуктора, он лежит просто на поперечном стабилизаторе без определенной защиты. На такую меру пошли из-за ускорения и удешевления процесса производства, что сказалось в результате на проходимости и надежности. По причине подобных новшеств слабый силуминовый корпус может лопнуть от первого попадания камня.

Блогер в качестве выхода выступил с предложением установить средство защиты, но в таком случае дорожный просвет станет меньше на 50 мм. Не сделав этого, водитель заметит, что LADA 4×4 превратилась в обычный кроссовер.