 

В Китае предупреждают о риске новой волны коронавируса

23.03.2020, 19:19, Разное

Ли Ланьцзюань, член Пекинской группы по изучению вирусов, сообщает, что в Китае может произойти новая вспышка коронавируса. Медики опасаются возобновления болезни в Пекине, Шанхае, Шеньчжень и Ханьчжоу.
Специалист считает, новые вспышки коронавируса могут случиться в крупных китайских городах, обитатели которых имеют контакты с земляками, вернувшимися домой из-за границы. Эксперт уверен, необходимо активизировать усилия и продолжать работу по предупреждению расширения коронавируса в остальных населенных пунктах. Особенно это касается мегаполисов, таких как Шанхай, Пекин, Ханьчжоу.

11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала новый вирус пандемией. Италия считается первой страной по количеству смертей от COVID-19 – там умерли уже 5476 человек, затем следует Китай, Испания, Иран и Франция.



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