Кто умирает от COVID-19 чаще всего: международная статистика и возраст

23.03.2020, 19:19, Новости дня

COVID-19 у взрослых

Заразиться коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 может человек любого возраста, но чаще всего она распространяется среди взрослого населения.

По данным исследования Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, 87% пациентов с подтвержденным COVID-19 это люди в возрасте от 30 до 79 лет. В США 67% случаев заболевания диагностированы у людей после 45 лет.

Пожилые особенно подвержены риску — 80% смертельных случаев от COVID-19 в Китае зарегистрировали у людей после 65 лет. А средний возраст умерших от коронавируса в Италии — 81 год.

Официально ВОЗ выделяет в группу риска людей после 60 лет, а также тех, у кого есть сопутствующие заболевания: повышенное давление, болезни сердца, легких, онкологические заболевания или сахарный диабет.

(Если вы входите эту категорию — постарайтесь максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом. Вместе с тем, самонадеянно думать, что болезнь серьезно поражает исключительно взрослую группу населения. Молодые люди тоже могут тяжело переносить. Поэтому и им не стоит пренебрегать мерами защиты, которые советует ВОЗ).

Как защитить пожилых людей от заражения

Первое и самое важное — соблюдать карантин. Это касается как самих людей из группы риска (пожилых и с хроническими заболеваниями), так и тех, кто живёт с ними в одном городе – особенно, если последние приехали из-за границы. Для этого постарайтесь минимизировать общение с окружающими: например, приводить внуков к бабушке — не лучшая идея во время пандемии. Несмотря на то, что дети переносят болезнь с менее выраженными симптомами, они легко способны передавать инфекцию. В этой связи ряд исследователей полагает, что статистика по детским заболеваниям COVID-19 сильно занижена как раз из-за того, что маленьких пациентов не показывали врачам по причине незначительных на первый взгляд симптомов.

Если же взрослому человеку нужно выйти из квартиры, рекомендуется не использовать общественный транспорт (особенно в час пик), держаться от людей как минимум на расстоянии метра, не трогать лицо грязными руками, мыть чаще руки или использовать дезинфицирующее средство (где спирта не менее 60% в составе). Если нужно ходить на работу, то стоит проветривать помещение, дезинфицировать поверхности, которых касаются другие люди, например, выключатели и ручки дверей, попросить коллег чихать и кашлять в локоть или салфетку.