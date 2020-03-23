 

Украинцам запретили выезжать из страны

23.03.2020, 19:18, Новости дня

Гражданам Украины запретили покидать страну с туристическими целями с 13.00 мск 24 марта. Решение приняло украинское правительство.

«Согласно решению правительства, завтра, 24 марта, с 12.00 (13.00 мск) гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью», – написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Также в стране будет приостановлена деятельность всех аэропортов, кроме Международного аэропорта Борисполь в Киеве.

18 марта на Украине второй человек умер от коронавируса. Первую смерть из-за коронавируса зарегистрировали 13 марта. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа. В Киеве в рамках борьбы с коронавирусом полностью прекратил работу общественный транспорт.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Украинцы устроили протест против возвращения сограждан из Китая

03.02 / Главного невролога ЦВО осудили за вымогательство

24.02 / Полиция назвала умышленным наезд на толпу на карнавале в Германии

02.02 / Бог в Конституции: предложена широкая дискуссия

11.02 / 1547. В Украине начала работу горячая линия для жертв домашнего насилия

22.02 / Россия поддержала действия сирийских войск в Идлибе

24.02 / Украинцы разочаровались в новой власти

12.02 / Сын экс-генпрокурора России Артем Чайка занялся геологоразведкой

24.02 / Лавров отверг предложение США договариваться с террористами в Сирии

03.02 / В Мадриде готовится сесть самолет с вошедшей в двигатель частью шасси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска