Украинцам запретили выезжать из страны

23.03.2020, 19:18, Новости дня

Гражданам Украины запретили покидать страну с туристическими целями с 13.00 мск 24 марта. Решение приняло украинское правительство.

«Согласно решению правительства, завтра, 24 марта, с 12.00 (13.00 мск) гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью», – написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Также в стране будет приостановлена деятельность всех аэропортов, кроме Международного аэропорта Борисполь в Киеве.

18 марта на Украине второй человек умер от коронавируса. Первую смерть из-за коронавируса зарегистрировали 13 марта. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа. В Киеве в рамках борьбы с коронавирусом полностью прекратил работу общественный транспорт.

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