 

Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе в критическом состоянии

23.03.2020, 19:18, Новости дня

Гражданин России, который в пятницу прибыл из Парижа на Кубу, в критическом состоянии госпитализирован в местную больницу из-за заражения коронавирусом, сообщил руководитель департамента эпидемиологии министерства здравоохранения республики Франсиско Дуран Гарсия.

«Госпитализирован житель РФ 45 лет, прилетевший 20 марта из Парижа. 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом, его сразу же поместили в больницу. Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что у россиянина диабет.

На Кубе подтверждено 40 случаев заражения.

Ранее в понедельник сообщалось о шестом заболевшем россиянине в ОАЭ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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