Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

23.03.2020, 19:16, Новости дня

Правительство Германии обнародовало отрицательный результат первого теста канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус. Об этом сообщил агентству DPA официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

«Результат теста, который был сделан сегодня, отрицательный», – сказал он. По словам Зайберта, «в ближайшие дни будут сделаны новые тесты», передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Меркель приняла решение уйти на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.

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