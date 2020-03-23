Бузова анонсировала совместное шоу со Степаненко
23.03.2020, 19:16, Новости дня
Телеведущая и певица Ольга Бузова и юмористка Елена Степаненко будут вместе вести шоу на телеканале «Россия 1».
Бузова опубликовала совместный со Степаненко снимок в Instagram.
«Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу», – написала она.
Ранее юмористка Елена Степаненко впервые пошутила о разводе с комиком Евгением Петросяном. В феврале Степаненко рассказала об отношениях с бывшим мужем.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет