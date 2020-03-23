Генсек ООН призвал к повсеместному прекращению огня из-за коронавируса

23.03.2020, 19:16, Новости дня

На фоне общемировой угрозы в виде пандемии коронавируса во всех конфликтах необходимо прекратить огонь, с таким призывом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Наш мир стоит перед общим врагом – коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем. Тем временем, по всему миру бушуют вооруженные конфликты», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что «бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны».

«Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», – подчеркнул Гутерреш.

Он добавил, что самые уязвимые – женщины, дети, инвалиды и перемещенные лица платят самую высокую цену и рискуют оказаться жертвами катастрофического воздействия пандемии. По его словам, в странах, разоренных войнами, системы медицинского обслуживания находятся в состоянии коллапса, а медработники часто подвергаются нападениям.

«Пришло время поставить заслон вооруженным конфликтам и сообща сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни. Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия», – сообщил генсек ООН.

Он добавил, что чрезвычайно важно содействовать созданию коридоров для доставки жизненно необходимой помощи, а для этого нужно добиться повсеместного прекращения огня.

Генсек Всемирной организации также отметил, что ООН попросит доноров выделить 2 млрд долларов для гуманитарного ответа на угрозу распространения нового коронавируса, передает ТАСС.

«В среду мы выпустим гуманитарный план, в него будет включен призыв к выделению 2 млрд долларов, чтобы наш гуманитарный ответ был как можно более эффективным», – подчеркнул Гутерреш.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, ее центром стала Европа. По последним данным, в мире заражено почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.