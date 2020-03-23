 

Экс-участника «Дом-2» Романа Гриценко задержали на Красной площади в полуобнаженном виде

23.03.2020, 19:09, Разное

Бывшего участница популярной телестройки «Дом-2» Романа Гриценко задержали возле Мавзолея в Москве в одних трусах. За это его оштрафовали на 1000 рублей.
Роман Гриценко появился в полуоголенном виде на Красной площади и привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что экс-участник скандальной программы участвовал в новом интернет-соревновании. Как сказал сам Гриценко, вместе с товарищем он готовился к батлу, и для этого требовалось сфотографироваться в одном нижнем белье в центре мегаполиса. В процессе съемки подъехали полицейские, которые доставили 24-летнего парня в участок, где завели дело за хулиганство. Там он провел два часа, но уже находится дома.

У экс-участника «Дом-2» уже не раз бывали проблемы с законом. В прошлом месяце он попытался вынести из торговой точки майку стоимостью всего 200 рублей. Молодой человек отметил, что специально взял самую бюджетную вещь, потому как в тот момент принимал участие в очередном челлендже, и сцена с футболкой являлась частью проекта.

Сейчас он встречается с Виолеттой Чиковани. Блогер призналась, до начала отношений виделась с ним три года назад назад, а после новой встречи девушка поняла, они теперь будут неразлучны. Ныне пара вместе, возлюбленным нравится проводить время, но как будет дальше, пока не известно, к тому же никто не думал, что они начнут встречаться.



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