 

Больная раком Шеннен Доэрти раскритиковала игнорирующих пандемию коронавируса людей

23.03.2020, 19:09, Разное

Власти многих стран мира требуют от людей самоизолироваться, а многие знаменитости высказались в поддержку акции «Я остаюсь дома». Страдающая онкологией актриса Шеннен Доэрти считает важным соблюдать осторожность и отрицательно относится к тем, кто игнорирует карантин из-за коронавируса.
В Сети актриса из «Зачарованных» возмутилась людьми, которые халатно относятся к риску заразиться опасным вирусом. По словам Шеннен Доэрти, ныне многие уезжают в Малибу, где собираются отдыхать на пляжах, посещать заведения увеселительного характера, иначе говоря, многолюдные места. Она считает такую позицию соотечественников неправильной, поскольку в таком случае другие могут подхватить инфекцию. Актриса согласна с тем, что некоторым приходится выходить в свет, но только если они работают на заправках, магазинах или больницах. К праздному образу жизни граждан США в период пандемии она относится крайне негативно.

Шеннен Доэрти все время старается проводить дома, делая это для себя. Артистка несколько лет борется с раком молочной железы и понимает все риски, связанные с болезнью. Знаменитость призвала всех остальных избегать мест с большим скоплением людей, отметив, что вынуждена сидеть в домашних условиях ради всех остальных. Одна из подруг звезды приняла решение перестать противодействовать онкологии и в последний раз находится в клинике, но сама актриса сдаваться не собирается.



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