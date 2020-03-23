Стартовали реализации чехла-аккумулятора HyperX ChargePlay Clutch for Mobile

23.03.2020, 19:09, Разное

Разработчики из HyperX, входящие в состав компании Kingston Technology, разработали девайс ChargePlay Clutch for Mobile. Речь идёт о гибридном устройстве: он оснащен функциями защитного чехла и мобильного аккумулятора.

В конструкцию футляра входят рукоятки для более удобного управления смартфонов во время игры. Магнитное крепление предназначено для сменной батареи ёмкостью более 3 тысяч мАч. Поддерживается как проводная, так и беспроводная зарядка. Аккумулятор заряжается, пока остальную часть ChargePlay Clutch for Mobile можно использовать по назначению.

Масса устройства без батареи и с ней составит 130 и 233 г соответственно. Гаджет подойдет для многих смартфонов, чья длина составляет 129-172 мм, а толщина – не более 13 мм. Стоимость новинки составит около 60 долларов.