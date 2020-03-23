Джорджо Армани выкупил полосы в 60 итальянских газетах для публикации слов благодарности медработникам

23.03.2020, 19:06, Разное

Италия – одна из тех стран, которые больше всего пострадали от коронавирусной инфекции. По данным СМИ, число заболевших там – почти 60 тысяч человек, а число умерших – свыше 5 тысяч. В этой критической ситуации итальянские врачи работают на износ, жертвуя сном, здоровьем и личной жизнью ради спасения других. Широкий жест благодарности по отношению к ним выразил именитый дизайнер Джорджо Армани: он выкупил рекламные полосы в 60 итальянских газетах, на которых опубликовал свое письмо со словами признательности. В число этих изданий вошли ежедневные Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale и Il Sole 24 Ore, спортивные Tutto Sport и Corriere dello Sport, региональные Gazzetta del Sud, La Sicilia, Corriere Adriatico, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il Tirreno и Brescia oggi.

Невероятно трогательно видеть, насколько вы вовлечены в свою работу со всеми ее трудностями и вызовами, и радостно от того, что теперь о вашей жертвенности знает весь мир. Думаю, мои мысли о вас навеяны собственным желанием стать врачом еще в годы юности, когда я пытался найти свой путь. Компания Giorgio Armani следит за развитием событий и находится душой и сердцем с каждым из вас: от санитаров-носильщиков до медсестер, от семейных врачей до всех остальных специалистов. Я лично рядом с каждым из вас! – говорится в письме Джорджо.

Фото, сделанное в одной из больниц Италии

В социальных сетях некоторые “диванные эксперты” выступили с критикой в отношении поступка Джорджо, якобы дизайнер не туда потратил деньги и лучше бы помог финансово напрямую больницам. Но если внимательнее следить за жизнью Армани, то можно узнать, что несколько дней назад он также пожертвовал крупную сумму – а именно 1,25 миллионов евро – на борьбу с коронавирусом. В частности, эти средства будут направлены трем больницам в Милане и одной в Риме, а также Агентству гражданской защиты.