Мнение: Киберкоронавирус, уведомления о пенсиях и увеличение государственных выплат

23.03.2020, 19:05, Разное

1. В то время, как нормальные люди объединяют усилия для борьбы с эпидемией и помощи пожилым, мошенники традиционно пытаются выманить у напуганного населения побольше денег. Схемы они используют старые, однако обёртка теперь новая, коронавирусная:

https://ria.ru/20200317/1568703266.html

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете — злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство людей, и теперь многим приходят письма «от ВОЗ», ворующие персональную информацию, рассказали РИА Новости IT-эксперты. <…>

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», — пояснил Игнатьев.

Опасность этой схемы в том, что она кажется более реалистичной, чем другие, например кампания якобы от Всемирного банка или МВФ, в которой предлагается отправить пожертвования тем, кто из-за коронавируса нуждается в деньгах, добавил он.

2. Государство планирует мягко напоминать гражданам про будущую пенсию. С 1 июля 2021 года россиянам старше 45 лет будут приходить онлайн-уведомления о размере пенсии на сайте госуслуг:

https://lenta.ru/news/2020/03/16/uvedomlenie/

Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд, пишут «Известия».

В пресс-службе ведомства объяснили, что это даст гражданам заблаговременно оценивать формирование своих накоплений и при необходимости предпринимать меры по их увеличению. Уведомления Пенсионного фонда будут приходить пользователям Госуслуг раз в три года.

Сообщения будут содержать примерный размер пенсии, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее. Там также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Идея неплохая, с поправкой на то, что пока что не все пользуются Госуслугами. Повышать грамотность в этой сфере необходимо, так как многие у нас понятия не имеют, как устроена пенсионная система и на что они могут рассчитывать. Самое главное, что людям полезно периодически напоминать, что вовсе не лишним будет самостоятельно откладывать деньги на то время, когда они не смогут уже энергично работать по 8 часов в день.

3. В Госдуме предложили дополнительно индексировать пенсии и зарплаты ради борьбы с экономическим кризисом. Также депутаты хотят уменьшить нормы начисления страховых взносов для для предпринимателей, которые согласятся увеличить зарплаты своим работникам:

https://lenta.ru/news/2020/03/21/index/

Напомню, что в период предыдущего финансового кризиса 2008-2009 годов реальные доходы граждан, несмотря на проблемы в экономике, продолжали расти. Этому весьма помогли деньги из «кубышки», собранной тогдашним министром финансов Алексеем Кудриным.

Государственные расходы на пенсии и зарплаты существенно смягчили тот кризис. В этот раз, очевидно, от правительства будут ожидать принятия сходных мер.

Тем не менее тогда не было эпидемии коронавируса, а теперь она есть. Станете ли вы больше тратить деньги в этих новых условиях, сидя дома и работая удалённо, даже если вам внезапно увеличат зарплату или пенсию? Пожалуй, остаётся лишь надежда на уход значительной части экономики, торговли и потребления услуг в Интернет. Но увы, далеко не все россияне и не все российские бизнесмены к этому готовы.