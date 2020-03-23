Федрезерв анонсировал новые решительные меры по поддержанию экономики

23.03.2020, 19:01, Новости дня

Федеральный резерв США в понедельник анонсировал новые решительные меры, призванные поддержать американскую экономику на фоне негативного влияния пандемии коронавируса.

В ФРС заявили, что будут скупать неограниченное количество государственных долговых обязательств и ипотечных ценных бумаг для поддержки кредитных рынков. Федрезерв также представил серию программ кредитования, призванных помочь как крупным, так и малым предприятиям, в то время как многие американские компании увольняют тысячи сотрудников в условиях снижения спроса на их продукты и услуги.

О новых мерах было объявлено в преддверии открытия очередной недели торгов на американских финансовых рынках, которые в этом месяце понесли огромные потери.

В воскресенье вечером и в понедельник фьючерсы на американские акции демонстрировали снижение на 2 процента и более. Заявление ФРС пока не повлияло на эту тенденцию: индекс Dow Jones при открытии торгов потерял почти 3 процента.

«Необходимо предпринять решительные усилия как в государственном, так и в частном секторе, чтобы ограничить потерю рабочих мест и дохода и обеспечить быстрое восстановление после того, как отступят негативные факторы», – заявили в ФРС.

«Федеральные резерв задействует весь спектр своих полномочий, чтобы решительным образом поддержать кредитные потоки для американских семей и компаний», – говорится в заявлении ведомства.

ФРС будет скупать правительственные облигации и ипотечные ценные бумаги «в количествах, необходимых для поддержания благополучного функционирования рынка».

Судя по всему, это означает, что Федрезерв готов на еще более агрессивные меры, чем недавнее снижение ключевой процентной ставки почти до нуля и закупка новых облигаций на сумму 700 миллиардов долларов, о чем было объявлено на прошлой неделе.

В частности, анонсирована новая программа кредитования для малого бизнеса.

«Первоочередная задача нашей страны – позаботиться о пострадавших и сдержать распространение вируса, – заявляют в ФРС. – Хотя неопределенность сохраняется, стало ясно, что наша экономика столкнется с серьезными перебоями».

Министр финансов Стивен Мнучин в понедельник объявил о расширении двух недавно созданных механизмов повышения ликвидности и создании трех новых механизмов.

В частности, принято решение о расширении программ поддержки инвестиционных фондов денежного рынка MMLF и CPFF с целью поддержать кредитные потоки в муниципалитеты и немедленно повысить ликвидность, чтобы помочь американским потребителям и компаниям, пострадавшим из-за коронавируса.

Кроме того, вводятся три новых механизма. В рамках одной из программ Федеральный резервный банк Нью-Йорка будет предоставлять кредиты американским компаниям, которые обеспечены определенными ценными бумагами, обеспеченными активами потребителей и малого бизнеса, такими как студенческие кредиты, автокредиты, кредитные карты и т.п.

В рамках второй программы Федеральный резервный банк Нью-Йорка будет предоставлять ликвидность финансовым и нефинансовым компаниям, предоставляя кредитное и облигационное финансирование компаниям США с рейтингом долга инвестиционного уровня.

В рамках третьей программы Федеральный резервный банк Нью-Йорка будет покупать на вторичном рынке облигации, выпущенные компаниями США с рейтингом долга инвестиционного уровня.

В совокупности три новые программы обеспечат новое финансирование в размере до 300 миллиардов долларов. Федеральное казначейство США, используя Валютный стабилизационный фонд, предоставит капитал в размере 30 миллиардов долларов.

«Мы продолжим принимать решительные меры для решения проблем с ликвидностью, – заверил Мнучин. – Мы твердо намерены оказать поддержку американским трудящимся и компаниям, в особенности предприятиям малого и среднего бизнеса и ключевым индустриям, наиболее сильно пострадавшим от коронавируса. Мы примем необходимые меры, чтобы поддержать их и защитить экономику США».