У мужа сенатора Эми Клобушар диагностирован коронавирус

23.03.2020, 19:01, Новости дня

Сенатор-демократ Эми Клобушар сообщила, что у ее супруга Джона диагностирован новый коронавирус. Он прекратил работать и отправился в добровольный карантин, как только почувствовал симптомы болезни, но поддерживает постоянную связь с семьей по телефону и в мессенджерах.

По словам Клобушар, результаты анализов были получены утром в понедельник. Поскольку в последние две недели сенатор и ее муж не виделись, врачи не рекомендовали ей сдать анализ на вирус.

«Я знаю, что многие американцы сейчас проходят через это или переживают еще более неприятные ситуации. Я молюсь за вас и надеюсь, что и вы помолитесь за моего мужа. Тем временем я продолжаю работать в Сенате, чтобы помочь американским гражданам», – написала Клобушар.