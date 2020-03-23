Мнение: Мы здесь ни при чём

23.03.2020, 18:55, Разное

В обрушении нефтяных котировок виноваты страны Персидского залива, заявил в эфире программы "Вести в субботу" вице-премьер Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть, это было инициативой "арабских партнеров". По словам вице-премьера, даже те российские нефтяные компании, которые "были заинтересованы в рынках", выступали за продление сделки ОПЕК+.

Судя по всему, российское руководство начинает потихоньку соображать, что переоценило свои возможности, и падение цен на нефть, которое теперь усугубляется отчетливыми угрозами из США о введении нефтяных санкций – это не то, на что оно рассчитывало, когда министр Новак хлопнул дверью в Вене, досрочно покинув заседание ОПЕК плюс. Стандартное поведение гопника, которого дяденька милиционер прихватывает с поличным – а что я? Я ничего. Это все они. Я просто мимо проходил. Привычки босяцкой юности никуда не делись – даже на восьмом десятке лет у Лидера нации мотивация поведения осталась прежней, из юности.

Что такое ОПЕК? Это объединение технологически отсталых стран, не имеющих никаких иных источников дохода, кроме продажи природных ресурсов. А потому они, как отсталые и неразвитые, могут держаться на рынке только одним способом – через картельные соглашения. В развитых странах картельный сговор – это преступление, за которое карают весьма нещадно. На международном уровне механизмов покарания за это престпление нет, поэтому ОПЕК – это именно картель (кстати, очень часто его так и называют), который позволяет отсталым и неразвитым как-то держаться на плаву.

Между прочим, ни США, ни СССР в этот картель никогда не входили. В первую очередь по причине своей технологической развитости, которая позволяла им проводить свою собственную политику. Сложную политику. Участие России в согласованиях с ОПЕК знаменовало качественное изменение ситуации для нее – тем самым она де-факто признала себя технологически отсталой и неразвитой. Пока остатки советского технологического наследства еще теплились на наших просторах, соглашений с ОПЕК никто заключать не спешил. Но российские нувориши ведут себя по отношению к доставшемуся им просто так наследию, как ИГИЛ. Исламское государство, захватив нефтяные месторождения Сирии и Ирака, за два года беспощадной эксплуатации довело их до совершенно непотребного состояния. Даже сейчас восстановить довоенные объемы добычи не удается – варварская добыча привела к полной деградации этих месторождений. Примерно так действуют и российские компании в отношении российских месторождений и технологий. Так что ничего удивительного не произошло.

Фактор сланцевой нефти стал фатальным для прежних моделей ценообразования. Просто потому, что с технологической точки зрения сланцевая добыча – это высший пилотаж, недоступный практически никому. Победить сланцевую отрасль с помощью технологий предыдущего поколения – это примерно как воевать на поршневых самолетах против реактивных. Не нравится такая аналогия -можно найти какую-то другую. Но суть все равно та же.

Чудовищная невежественность российских нефтяных генералов, которые и пробили отказ от сделки с ОПЕК, в этом случае сыграла с ними злую шутку. Они настолько глупы и невежественны, что просто не в состоянии оценить степень своей некомпетентности. Это называется эффектом Даннинга-Крюгера, который в простом изложении звучит так: "Кретин не может понять, что он кретин, потому что он кретин". Отказ от сделки, если судить по аргументации руководства Роснефти, которое и пробило отказ от сделки с Саудовской Аравией, заключается в следующем. Мы не можем бесконечно снижать добычу, так как наши объемы, выпадающие с рынка, тут же замещают американские конкуренты. А давайте не будем сокращать добычу, и они не смогут наращивать свою.

Будь сланцевая добыча по своему технологическому уровню такой же, как и у деградирующей по всем фронтам Роснефти, такая логика, возможно, и сработала бы. Но в реальной жизни тяжелая рыцарская конница, наводящая ужас на сопоставимого с ней по вооружению противника, ничего не может противопоставить танковой бригаде. Или авиационной дивизии. Даже убежать не сумеет. Но руководство Роснефти храбро протрубило в рожки и двинулось боевой свиньей на позиции превосходящего их по уровню развития противника. Результат налицо. Еще до прямого столкновения уровень потерь сечинского воинства сделал исход сражения очевидным даже для него. Поэтому ему пришлось срочно одевать форменную спецовку на меху, надевать каску и давать интервью подобострастному журналисты "России 24". Теперь вот и вице-премьер включился. А что делать – нужно как-то выкручиваться из ситуации.

А выхода здесь ровно два. Либо с побитой мордой идти на поклон к принцу Мохаммеду бин Сальману и принимать его условия по дополнительному сокращению объемов добычи, либо дожидаться того, что США и вправду введут нефтяное эмбарго на торговлю российской нефтью. Так просто это уже не закончится. Глупые платят за свои ошибки. И возмещают убытки, которые они нанесли своими глупостями, взрослым дядям.