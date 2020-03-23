С 24 марта в Украине будет работать только один аэропорт

23.03.2020, 18:35, Новости дня

23 марта правительство Украины приняло решение с 24 марта закрыть все аэропорты, кроме Борисполя. Об этом 23 марта в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса”, – добавил министр.

Щойно прийняли на уряді. Із завтрашнього дня в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт «Бориспіль». З 12.00 24… Posted by Vladyslav Kryklii on Esmaspäev, 23. märts 2020

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что исключениями будут только меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств.

23 марта министерство иностранных дел Украины призывало украинцев, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней, так как страны ужесточают карантинные меры и после это сделать будет невозможно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.