 

Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще в трех областях

23.03.2020, 18:35, Новости дня

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 23 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения [коронавирусной инфекции] COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. – “ГОРДОН”)”, – написал Шмыгаль. 

Ранее в этих областях были зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом, в каждой – по одному случаю. 

Таким образом, на сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации действует в восьми областях (еще в Житомирской, Черновицкой, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской), а также в городе Киеве. 

Согласно Кодексу гражданской защиты Украины, чрезвычайная ситуация – обстановка на отдельной территории, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, стихийным бедствием или эпидемией и может привести (или уже привела) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, а также нанести значительный материальный ущерб (не нужно путать с чрезвычайным положением, которое устанавливает особый правовой режим и утверждается парламентом). 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 350 тыс., умерло 15 430 человек.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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