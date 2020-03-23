ASRock презентовала новые BIOS для видеокарт AMD RX 5600 XT

23.03.2020, 18:30, Разное

Обновленные версии BIOS вышли для трех видеокарт AMD RX 5600 XT. Об этом рассказали представители компании ASRock.

Ранее американская фирма AMD неожиданно изменила технические параметры видеокарт RX 5600 XT перед их презентацией, что внесло неразбериху в работу других компаний и надобность выпускать обновленные версии vBIOS для видеокарт. Новинки могли порадовать увеличенными частотами видеопамяти и графического чипа. Данную информацию нельзя назвать новой, но только недавно фирма ASRock анонсировала выход новых модификаций для RX 5600 XT.

Благодаря vBIOS обновленные экземпляры получили повышенные частоты GDDR6 видеопамяти с 1500 до 1750 МГц, а эффективная частота расширится до 14 000 с 12 000 МГц. Параметры графических клипов не изменились, они уже повышались в прежних разработках. Так, проект RX 5600 XT сравнивается по частоте с моделями линейки RX 5700, главным отличием является ширина шины: 192-бит против 256-бит. Пропускная способность достигает 336 Гб/с против 448 Гб/с.

ASRock – фирма из Тайваня, которая занимается сборкой промышленных ПК, НТРС и материнских плат. Работает с 2002 года и принадлежит корпорации Pegatron. В 2011 году ей удалось реализовать восемь миллионов «материнок», это помогло компании занять третье место в списке изготовителей таких устройств, уступив лидерство ASUSTek и Gigabyte.