Губерниев: РФ не стоит самой отказываться от участия в Олимпиаде в Токио

23.03.2020, 18:30, Новости дня

Олимпийские игры-2020, скорее всего, отменят или перенесут из-за ситуации с новым коронавирусом, но РФ стоит довериться властям Японии и ждать официального вердикта о мероприятии, сообщил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Олимпийский комитет РФ призвал всех участников не паниковать из-за пандемии коронавируса и продолжать готовиться к Олимпиаде в Токио, которая запланирована на лето текущего года. Ранее Национальные олимпийские комитеты Канады и Австралии отказались принимать участие в Играх-2020 и предложили перенести их на год вперед.

«Мы должны доверять властям Японии. Я уверен, что Олимпиада будет так или иначе перенесена – надеюсь, что ее не отменят совсем, а перенесут. Но мы все равно должны доверять Международному олимпийскому комитету и властям Японии. Даже если сейчас предположить, что Олимпиада пройдет в назначенные сроки, то кто на ней будет выступать?» – говорит Губерниев.

Комментатор отмечает, что отборочные соревнования все еще не завершились. Из-за пандемии коронавируса их попросту не проводят. Соответственно, половина спортсменов еще не отобрались, поэтому по правилам не смогут принять участие в Играх в Токио.

«Самое главное – это здоровье человека. Если есть хоть малейшая угроза для всех нас, то, конечно, Олимпиаду надо отменять либо переносить. В общем, ждем информацию из Японии», – резюмировал Губерниев.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ усомнился в возможности провести Олимпийские игры-2020 из-за распространения коронавируса.