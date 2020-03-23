 

Нарушившая карантин главный инфекционист Ставрополья уволена

23.03.2020, 18:30, Новости дня

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова освобождена от своей должности, сообщили в минздраве региона. Ранее в ее отношении возбудили уголовное дело в связи с тем, что она не ушла на карантин после возвращения из Испании.

«Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края», – передает слова представителя краевого минздрава «Интерфакс».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Санниковой по двум статьям за нарушение карантина по коронавирусу.

Санникова продолжила ходить на работу, вернувшись из Испании, хотя должна была уйти на карантин.



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