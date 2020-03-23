“Вот оно, счастье”: Алла Пугачева прокомментировала фото сына Стаса Пьехи в день рождения

23.03.2020, 18:30, Разное

На официальной странице Стаса Пьехи в социальной сети Instagram появились свежие снимки его сына Петра, сделанные в день рождения мальчика. Фотографии оценила Алла Пугачева, назвав единство отца и наследника настоящим счастьем.

Известно, личная жизнь Стаса Пьехи не оказалась удачной, и певец уже относительно давно расстался со своей супругой. Тем не менее, у пары имеется общий ребёнок. Обычно Петр проживает с матерью, но немало времени наследник проводит и со своим звёздным родителем. 22 марта сыну музыканта исполнилось 6 лет. В этот день они провели немало времени вместе, гуляя на природе у озера.

Судя по кадрам, артист с мальчиком много веселились и радовались компании друг друга. Это заметила и Алла Пугачева, оставившая свой комментарий под публикацией. Примадонна отметила, в этом и заключается счастье, а также смысл жизни. Оставили немало добрых слов и другие коллеги музыканта, порадовавшиеся за отца с сыном.

Не меньше радости фотосессия у озера принесла поклонникам певца. Они стали немедленно писать кумиру и Петру поздравления и добрые слова, желая всего наилучшего. Пост начал очень быстро набирать одобрительные лайки и комплименты от фанатов.