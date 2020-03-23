 

Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку

23.03.2020, 18:30, Новости дня

Новорожденная девочка пропала из перинатального центра Йошкар-Олы, информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по Марий Эл.

«Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было. Свидетели говорят, что видели какую-то женщину, которая в больнице не лежала. Ее ищут. Больше пока никаких подробностей нет», – рассказали в региональном СУ СК, передает РИА «Новости».

По факту похищения несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела по статье «похищение» и «халатность». На данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия, ищут свидетелей и пропавшего младенца.

Напомним, это не первый случай похищения ребенка. Ранее в марте в Костромской области удалось найти девочку в диване похитителя и передать родителям.



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