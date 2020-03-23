Песков: Указ Собянина о самоизоляции лиц 65 + не распространяется на Путина

23.03.2020, 18:30, Разное

Введенное в Москве и области правило соблюдения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет не касается президента РФ Владимира Путина. С такой информацией выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин проживает не в собственной столичной квартире, а находится в государственной резиденции. «Где живет, там и работает», – отметил Песков. Главе российского государства приходится не соблюдать режим самоизоляции, касающийся людей старше 65 лет, потому как он занимает важный пост: «Работа есть работа, тем более работа президента».

Также российский дипломат заметил, что масштабные мероприятия при участии Владимира Путина пока не планируются, а в случае проведения встреч с лидером Кремля работники его администрации просят заблаговременно медиков провести проверку на коронавирус всем участникам. Так, например, было 18 марта, когда Путин посетил Крым, он этот тест не сдавал.

Дмитрий Песков отметил и невозможность перехода руководителем государства на удаленный рабочий график, и то, что у него отсутствуют признаки нового заболевания. Владимир Путин отлично себя чувствует, и поэтому не считает нужным сдавать тест на наличие инфекции. Между тем, его коллега, канцлер Германии Ангела Меркель была на карантине после общения с ее лечащим врачом, инфицированным коронавирусом.