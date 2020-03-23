 

Глава дипломатии ЕС приветствовал оказание Россией помощи Италии

23.03.2020, 18:16, Новости дня

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал оказание Россией помощи Италии в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

«Россия (в такой степени,– прим. ВЗГЛЯД)  не пострадала (от коронавируса, – прим. ВЗГЛЯД), слава Богу, и находится в ситуации, когда может помочь Италии. Даже кубинские доктора прибывают в Италию. Помощь всех стран приветствуется», – сказал он по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в формате видеоконференции, информирует ТАСС.

Боррель добавил, что ЕС помогал Китаю, когда в стране было сложное положение из-за вируса. «Мы отправляли много помощи. Тогда у нас были ресурсы, а Китаю нужна была помощь. А сейчас, к несчастью, пандемия пришла к нам, и Китай теперь может помочь нам», – сказал он.

В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность России помочь в борьбе с коронавирусом. В Италию прибыли девять самолетов российских ВКС со специалистами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Ранее в Минобороны заявили, что благодаря отправке в Италию военные войск радиационной, химической и биологической защиты получат большой опыт при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В Италии были удивлены тем, как быстро РФ смогла перебросить за сутки большое количество сил и средств. В стране ожидали помощи от РФ не так быстро. 



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