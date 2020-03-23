Вирусолог порекомендовал всем носить медицинские маски

23.03.2020, 18:16, Новости дня

Из-за пандемии нового коронавируса медицинские маски следует носить каждому, кто не хочет заразиться или заразить окружающих, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о защите от коронавируса, где отметила, что маски нужно носить только людям с симптомами заболевания, а далеко не всем.

«Думаю, при таком развитии событий медицинские маски стоит носить абсолютно всем. Причем нужно надевать именно те, которые плотно прилегают к носу и рту. А прежде всего их нужно носить медицинскому персоналу, так как они больше всех сейчас контактируют с больными или потенциально больными и пациентам», – говорит Бутенко.

То, что медицинские маски действительно защищают от респираторных заболеваний, доказано неоднократными эпидемиологическими исследованиями, продолжает вирусолог. В их эффективности убеждались и во время других эпидемий.

«Также их нужно использовать еще и для того, чтобы не распространять инфекцию, ведь люди бывают носителями не зная того, что они болеют. Коронавинусом можно болеть и без симптоматики. Поэтому при таком развитии событий в мире, тем, кто все-таки хочет сохранить здоровье, неважно, болеет человек или нет, стоит носить медицинскую маску», – поясняет Бутенко.

Вирусолог напоминает, что помимо маски не стоит забывать и о других рекомендованных мерах предосторожности. В комментарии газете ВЗГЛЯД он рассказал, что при посещении магазинов или общественного транспорта стоит соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга, избегать большого скопления людей, регулярно мыть руки и не есть на улице.

Российские швейные предприятия запустили производство многоразовых медицинских масок. Товар уже начинает поступать в аптеки.