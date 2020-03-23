Больницы штата Нью-Йорк обязали вдвое увеличить вместимость из-за коронавируса

23.03.2020, 18:16, Новости дня

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал чрезвычайное распоряжение, обязав больницы увеличить вместимость на 50% из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Мы сегодня издаем чрезвычайное распоряжение: все больницы – вы должны увеличить вашу вместимость на 50%», – передает РИА «Новости» слова Куомо.

По данным на воскресенье, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 340 человек. США находятся на третьем месте в мире по числу заразившихся.

Президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС.