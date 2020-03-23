11-летняя дочь Витаса Алла Грачева перепела хит отца

23.03.2020, 18:09, Разное

Дочь украинского и российского эстрадного певца, автора песен, актёра Витаса Алла Грачева перепела хит отца «Опера №2». Соответствующее видео артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

41-летний певец, который известен исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом, показал успехи своей 11-летней дочери на музыкальном поприще. На кадрах можно увидеть, как Алла Грачева в домашней обстановке поет знаменитый фрагмент из композиции «Опера №2». «Дочь перепела меня. Ну вот как так?» – подписал видео Витас.

Поклонники певца пришли в восторг от выступления звездной дочери, спросив, когда юная исполнительница отправится на Евровидение. «Аллочка, ты уникальна, береги связки, не напрягай», – написал один из подписчиков.

Отметим, что сейчас 11-летняя дочь певца довольно часто выступает на сцене со своим знаменитым отцом. Кроме вокала, Алла Грачева увлекается тхэквондо.