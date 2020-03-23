 

Чип Intel Core i5-L15G7 замечен в GeekBench 5

23.03.2020, 18:09, Разное

Американская компания Intel занимается экспериментом, соединяя в одном процессоре два различных ядра. Недавно чип Core i5-L15G7 заметили в тестировании GeekBench 5.
Размер корпуса нового продукта Intel составляет 12x12x1 мм, в нем сосредоточен 10-нанометровый кристалл с одним ядром Sunny Cove и четырьмя ядрами Tremont, а также 22-нанометровый кристалл с контролем ввода-вывода, памяти и иными блоками. Процессор не способен поддерживать многопоточное исполнение и укладывается в TDP 5-7 Вт.

Согласно материалам тестирования GeekBench 5, Intel Core i5-L15G7 функционирует на частоте 2,95 ГГц, хотя его «база» составляет 1,4 ГГц. Специалисты объяснили это умением работать на более существенной высоте большого ядра Sunny Cove. В многоядерном тесте чип набрал 1566 баллов, в одноядерном – 725 баллов. Сопоставляя с однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 835, первый показатель очень схож с этой системой, а второй – в два раза лучше. Сравнение с моделью 8cx демонстрирует, что однопоточная производительность довольно близка, но уступает в многопоточной.

Intel – производитель компьютерных компонентов и электронных устройств из США со штаб-квартирой в Калифорнии. Основана в 1968 году. Собственную продукцию продает в оптовом виде изготовителям персональных компьютеров, в географическом плане большая часть выручки приходится на Китай, Сингапур, США и Тайвань. Основные заводы по производству полупроводников сосредоточены в Штатах, Ирландии, Израиле и КНР. Сборка и процесс испытаний проводятся в Малайзии, Вьетнаме и Китае. В корпорации трудятся больше 107 тысяч человек, почти половина из них работает на американских предприятиях.



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