Смартфон LG G9 ThinQ получит процессор Snapdragon 765G

23.03.2020, 18:09, Разное

Инсайдеры сообщили, какой процессор получит смартфон LG G9 ThinQ. По их словам, речь идёт о чипе Snapdragon 765G от компании Qualcomm.

В настоящий момент уже известно, что южнокорейский производитель готовится вывести на рынок новый смартфон LG G9 ThinQ. Теперь же появилась информация, на основе какого чипа аппарат будет работать. Как оказалось, устройство не получит процессор Snapdragon 865, и станет работать с моделью 765G, находящейся в среднем сегменте производительности. Тем не менее, он имеет восемь ядер Kryo 475, тактовая частота которых соответствует значению 2,4 Ггц, а также встроенный модем X52 5G, обеспечивающий беспроводную связь нового поколения. За прорисовку графических элементов отвечает ускоритель Adreno 620. По имеющимся сведениям, основной фото-модуль получит четыре объектива, а фронтальную камеру расположат в стандартном каплевидном вырезе.

Одной из особенностей LG G9 ThinQ станет порт USB Type-C, использующий симметричный кабель. Помимо этого у модели должен иметься стандартный аудиовыход 3,5 мм. Пока не известно, когда новинку представят публике, но по некоторым данным, это произойдёт в текущем полугодии. Предполагаемая стоимость гаджета пока не озвучивалась.