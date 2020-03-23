TWS-наушники с беспроводной зарядкой Baseus W04 Pro

23.03.2020, 18:06, Новости дня

Наушники Baseus W04 отличаются тем, что пользуются проводной зарядкой, однако вскоре появится модификация W04 Pro с беспроводной зарядкой.

В свою очередь, девайс функционирует на современном модуле Bluetooth 5.0. Производитель уточнил, что беспроводные наушники получили защиту от пыли и влаги. Управление основными функциями в наушниках производится при помощи сенсорного модуля. Владелец может переключать музыку, отвечать на звонки и пользоваться голосовым ассистентом.

Емкость самих наушников составляет 37 мАч, однако предусмотренный кейс имеет 400 мАч, чего вполне достаточно для прослушивания в течение 20 часов без подзарядки. Приобрести новинку можно по цене 30 долларов в интернет-магазинах.