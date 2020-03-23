 

Бренд Genesis обновил комплектации седана Genesis G90

23.03.2020, 18:06, Новости дня

Премиальная марка Genesis официально продемонстрировала публике новый седан G90 2021 модельного года.

Покупатели смогут приобрести данную модель в разных комплектациях, а также с применением новых опций. Новшеством указана система автоматического торможения, а также ассистент парковки. Кроме того, новый премиальный седан G90 2021 получил 3,8-литровый бензиновый двигатель, который выдает 309 л.с. мощности.

Кроме того, появится и более модернизированная версия с 3,3-литровым агрегатом на 370 л.с. мощности. В топовом исполнении новый седан G90 2021 модельного года получит 5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 413 л.с., а также систему полного привода. Автомобиль имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.



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