Кроссовер Honda Avancier получил обновления

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23.03.2020, 18:06, Новости дня

Японская компания Honda официально обновила новый купеобразный кроссовер Honda Avancier.

Данная модель получила расширенный функционал, а также продвинутые системы безопасности. Что касается внешнего вида паркетника Avancier, то здесь применили модернизированную решетку радиатора, улучшенные задние фонари, стильную головную оптику и более уникальную выхлопную систему.

В свою очередь, новая модель также получит несколько новых версий с моторами на 1,5 и 2,0 литра с мощностью 193 и 272 л.с. Во всех модификациях 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию, однако появятся версии с полным или передним приводом.  Самый дешевый экземпляр седана Avancier поступит по цене от 220 тысяч юаней на китайском рынке.



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