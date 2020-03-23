 

Россельхознадзор приостановил экспорт из России крупы, включая гречку

23.03.2020, 18:05, Новости дня

Россельхознадзор на 10 дней запретил экспорт всех видов крупяной продукции, сообщается в письме, которое поступило в территориальные органы ведомства, сообщил телеканал "Россия 24".

Ограничение будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Два-три дня на прошлой неделе держался высокий спрос на крупу, но нет дефицита гречки или других круп. Сейчас на прилавках есть и гречка, и рис. Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее попросила не провоцировать покупателей пустыми полками, потому что "товары потребительской корзины в стране – в избытке". В итоге торговые сети и поставщики исправили ситуацию.

 



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