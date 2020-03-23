Украина запрещает вылет туристов из страны

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23.03.2020, 18:05, Новости дня

Правительство Украины с 24 марта запретило вылет пассажиров с целью туризма.

Об этом на своей странице в Facebook мировую общественность проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также написал, что с завтрашнего дня будет работать только киевский аэропорт Борисполь. По его словам, данные меры направлены на предотвращение распространения коронавируса.

С 17 марта в Киеве, Днепре и Харькове прекратил свою работу метрополитен, с 18 марта на Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, введены ограничения работы общественного транспорта.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию пневмонии, вызываемую коронавирусом COVID-19 – пандемией. На сегодняшний день в мире заражено более 358 тысяч человек, более 100 тысяч выздоровело, более 15 тысяч скончалось.



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