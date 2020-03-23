 

Суд в Нидерландах по делу о сбитом над Донбассом “Боинге” отложили до лета из-за коронавируса

23.03.2020, 17:54, Новости дня

Окружной суд Гааги из-за коронавируса приостановил слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом “Боинге” рейса MH17. Дата продолжения процесса будет назначена 8 июня. Крайний срок для допроса свидетелей пока еще не назначен. 

В ближайшее время суд пообещал опубликовать ряд документов и обязался дать родственникам погибших доступ к большой части материалов по делу. 

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“Боинг-777”, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек – граждане десяти государств. 

По версии Международной совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой “Бук” российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории, которую контролировали сепаратисты самопровозглашенной “ДНР”, а сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. По версии следователей, установку доставили на территорию “ДНР” из Курской области России незадолго до выстрела.

 

Обвиняемыми по делу о сбитом лайнере проходят: 

бывший полковник ФСБ России Игорь Гиркин (Стрелков): на момент катастрофы “Боинга” он занимал должность главы “вооруженных сил” сепаратистов “ДНР”;
бывший подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (его позывные “Гюрза” и “Халиф”): в момент катастрофы он был командиром 2-го отдела “ГРУ ДНР”, следствие считает его причастным к охране установки “Бук” на территории, подконтрольной сепаратистам;
россиянин Сергей Дубинский (Хмурый), в июле 2014 года возглавлял “ГРУ ДНР”, полностью или частично подконтрольное российскому ГРУ; по данным Bellingcat, утром 18 июля 2014 года, то есть на следующий день после падения самолета, он созванивался с Гиркиным (Стрелковым) – они обсуждали эвакуацию ракетной установки “Бук”, из которой был сбит “Боинг”, обратно в Россию;
а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). 23 июля 2014 года он также разговаривал по телефону со Стрелковым и запрашивал артиллерийские удары по позициям украинских войск.

Обвинения им предъявлены по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов – в преднамеренном уничтожении самолета и в умышленном убийстве. Обе статьи предусматривают заключение вплоть до пожизненного. 

Ни один из обвиняемых на суде лично не присутствует. Москва отрицает все обвинения в причастности к крушению лайнера, а в Минобороны России утверждают, что в период крушения “Боинга” ни одна из российских установок “Бук” не пересекала границы с Украиной.

Процесс проходит в Окружном суде Гааги. Несколько стран требовали назначить международный трибунал по делу о сбитом лайнере, но в Совете Безопасности ООН Россия эту инициативу заблокировала.

Ранее ожидалось, что процесс будет идти больше года. Однако с учетом откладывания слушаний из-за коронавируса он может затянуться еще больше.

 



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