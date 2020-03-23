На лидера крымских татар Чубарова завели уголовное дело об организации беспорядков во время аннексии Крыма

23.03.2020, 17:54, Новости дня

Российские власти аннексированного Крыма завели уголовное дело об организации массовых беспорядков на одного из дилеров крымских татар, главу Меджлиса крымскотатарского народа и депутата Верховной Рады Украины Рефата Чубарова. Дело заведено по событиям конца февраля 2014 года, когда Россия аннексировала полуостров у Украины.

“Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения “Меджлис крымско-татарского народа” Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)”, – ​сообщили в Следственном комитете. По этой статье Чубарову грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров якобы поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания парламента Крыма в Симферополе “для срыва заседания, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства”, а также поручил Чийгозу лично руководить участвующими в протестах.

По обвинениям в организации беспорядков на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года Чийгоз в 2017 году был признан российским судом виновным и ​приговорен к 8 годам колонии общего режима – несмотря на то, что, по словам свидетелей, он, наоборот, старался предотвратить столкновения. Позже власти России выдали его Турции вместе с еще одним лидером крымских татар, Ильми Умеровым. Из Турции Чийгоз вернулся в Украину, где сегодня также живет Чубаров.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме без знаков отличия. Они высадились на полуостров в конце февраля и блокировали крымские административные здания и украинские военные объекты. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции.

Непосредственно перед референдумом 26 февраля 2014 года под стенами парламента Крыма собрались несколько тысяч человек.

Среди них были как сторонники Меджлиса крымскотатарского народа, выступавшие против аннексии Крыма, так и сторонники “Русского единства”, занимавших противоположную позицию и требовавших присоединения полуострова к России.

В результате столкновений на площади погибли два человека. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело, но в итоге возложил всю вину за произошедшее именно на лидеров крымских татар. Столкновения в Симферополе стали началом массового преследования крымских татар российскими властями.

Многим лидерам крымских татар пришлось уехать в Украину. Меджлис крымскотатарского народа в 2016 году был признан в России экстремистской организацией, а его деятельность была запрещена.