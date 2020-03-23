 

Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

23.03.2020, 17:53, Новости дня

Обвинение по делу о катастрофе МН17 должно подтвердить или опровергнуть информацию о том, что у США могут быть засекреченные спутниковые изображения пуска ракеты из «Бука» по Boeing над Донецкой областью в июле 2014 года. Такое решение вынес Гаагский окружной суд.

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».

«Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?» – зачитал запрос судья.

Также сообщалось, что к делу могут приобщить материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. В РФ назвали процесс политизированным «судилищем».



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