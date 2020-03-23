Орландо Блум в “восхитительных штанах” и беременная Кэти Перри на прогулке в Лос-Анджелесе

23.03.2020, 17:50, Разное

В начале марта стало известно, что 35-летняя певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум станут родителями – об этом будущая мама рассказала в своем новом клипе на песню Never Worn White. Пара пока официально не зарегистрировала свои отношения: предложение Блум сделал Перри год назад в День святого Валентина, и свадьба должна была состояться этой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить. Несмотря на это, будущие родители не расстраиваются и живут дальше. С завидной регулярностью они попадают в объективы папарацци то по пути в супермаркет, то на осмотр к врачу, то просто на прогулке. Также Кэти не избегает и официальных мероприятий – недавно она выступила на стадионе в честь финала Кубка мира по женскому крикету ICC Women’s. Минувшие выходные не стали исключением.

В кадр попала достаточно непримечательная, но только на первый взгляд, сцена из рутинной жизни: солнечным воскресным утром Кэти и Орландо вместе с их собакой Наггетом съездили в аптеку. В руке у певицы был пакет с покупками, который она аккуратно держала через салфетку – коронавирус все-таки. После шопинга Перри села в свой внедорожник и поехала домой, а Орландо в это время отправился на ближайшую заправку на своем раритетном пикапе марки Ford. Поклонники не могли не оценить образ актера: черно-белое трико с шортами выше колена не скрывало ни одной его мышцы. Была ли это форма для спортзала или же это просто такой аутфит выходного дня, остается загадкой.

Напомним, о романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в январе 2016 года после афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение.

В недавнем интервью Vogue India Перри призналась, что Блум стал для нее спасительным якорем:

Я впала в депрессию и не хотела вставать с кровати. В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на большое количество лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили, это то, что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни.

А недавно Орландо признался, что незадолго до отношений с Кэти он воздерживался от секса полгода.