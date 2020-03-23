 

На главу меджлиса завели дело за массовые беспорядки в 2014 году

23.03.2020, 17:48, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова по факту организации массовых беспорядков в феврале 2014 года в Крыму.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», – сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

По данным следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания парламента Крыма, чтобы сорвать заседание, на котором планировалось  рассмотреть вопрос об отчете республиканского правительства, и лично руководить участвующими в них сторонниками объединения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина готовит 3 мая провокацию по прорыву в Крым, ее организаторы из состава так называемого Меджлиса крымско-татарского народа.



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