Роспотребнадзор указал на успех в противодействии коронавирусу без жесткого карантина

23.03.2020, 17:48, Новости дня

В ряде стран, в частности в Японии и Сингапуре, меры по пресечению распространения коронавируса были эффективны даже без жесткого карантина, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Познер».

Она отметила, что введение карантина в Москве не обсуждается, передает ТАСС.

«Нет, не обсуждается (мера о введении жесткого карантина). В самом деле, эффективность карантина как мера обсуждается сегодня во всем мире, потому что есть модель стран, которые применяли жесткий карантин, и есть модель стран, которые его не применяли. Япония, Сингапур жесткого карантина не вводили. Однако же эффект тоже есть», – сказала она.

Попова указал, что есть два возможных пути развития нового коронавируса: либо он закончится и больше не проявится, как коронавирусы, возникавшие ранее, или он станет сезонным заболеванием, как грипп. Прогнозы, отметила она, делать пока рано в связи с недостаточной изученностью вируса.

«На сегодняшний день РФ в тройке лидеров по количеству оттестированных людей в стране. Мы продолжаем и считаем, что это надо расширять», – добавила она.

По ее словам, российские тесты достойно прошли проверку на качество еще в феврале, когда ученые из РФ посетили Китай.

«Это было слепое исследование: у нас взяли тест, и четыре часа его тестировали параллельно с китайскими тест-системами. Тест показал блестящий результат, и помимо того, что он показал чувствительность и специфичность (определяет только новый коронавирус), на тот момент он имел преимущество в том, что хранить его надо было при температуре плюс четыре, а китайский – при минус 20», – отметила она.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.