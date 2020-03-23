 

Япония вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих из США

23.03.2020, 17:45, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник объявил о введении 14-дневного карантина для всех прибывших из США в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом по всему миру.

Новое правило распространяется как на японских граждан, так и на американских, и будет действовать с четверга до конца апреля. Ранее Япония ужесточила предупреждение для путешествующих в США, призвав своих граждан воздержаться от необязательных поездок в эту страну.

Абэ объявил о введении новых правил в ходе совещания с рабочей группой по борьбе с пандемией COVID-19, рассказав о последних данных по количеству случаев заражения во всем мире.

По словам премьер-министра, новое требование соответствует мерам сдерживания, которые принимают другие страны, в том числе и США, где отмечен резкий рост числа случаев заражения в последние недели.

Японии, судя по всему, удалось замедлить распространение вируса на своей территории: как свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, по состоянию на 23 марта, в стране зафиксирован всего 1101 случай.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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