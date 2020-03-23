Грузия не признаёт так называемые выборы в Абхазии

23.03.2020, 17:45, Новости дня

Тбилиси и международное сообщество не признают так называемые президентские выборы в оккупированной Абхазии, которые «противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права», а также «нарушают суверенитет и территориальную целостность» Грузии. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Грузинское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в условиях, когда в результате нескольких волн этнической чистки до полумиллиона насильственно перемещенных лиц и беженцев не могут вернуться в свои дома, эта процедура не может считаться законной.

«Так называемые выборы представляют собой еще одну тщетную попытку узаконить осуществленную в регионе Абхазия этническую чистку, продолжающуюся незаконную оккупацию и процесс фактической аннексии», – сказано в заявлении МИДа Грузии.

Тбилиси обращается к России с призывом выполнить свои международные обязательства, вывести войска с территории Грузии и изменить незаконное решение о признании независимости оккупированных грузинских регионов.

Грузинский МИД также призвал международное сообщество отреагировать и принять меры против «незаконных процессов на оккупированной территории».

Примечательно, что, по данным переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19.26%, доля этнических абхазов выросла до 50.71% населения.

Новый лидер

Как сообщил 23 марта абхазский ЦИК, на повторных выборах де факто президента Абхазии, которые прошли в воскресенье, 22 марта, победил лидер оппозиции и бывший глава абхазский Службы госбезопасности (2010-2014) Аслан Бжания.

Бжания набрал 56,5% голосов, в то время как правительственный кандидат, де факто министр экономики Адгур Ардзинба 35,42%.

Меньше всего голосов (2, 22%) получил претендент на пост де факто президента, экс-глава местного МВД Леонид Дзапшба.

1,75% голосов было отдано против всех. Для участия в голосовании всего было зарегистрировано 127 тысяч 232 избирателей. Явка составила 71,56%. Окончательные результаты де факто абхазских выборов будут объявлены 24 марта.

Одно из первых заявлений Бжании после победы содержало призыв к Грузии признать «новую реальность», т. е. то, что Абхазия больше не является частью грузинского государства.

«Рассчитывать на то, что они изменят своё отношение (к сепаратистской Абхазии) и думать об этом, конечно же, надо, но зацикливаться не стоит. У нас много других, не менее важных проблем», – заявил Бжания.

В отличие от нынешних выборов, в прошлом году Аслан Бжания не смог принять участие в президентской гонке. В результате протестов выборы тогда были перенесены с июля на август для того, чтобы Бжания смог принять в них участие, однако из-за состояния его здоровья это оказалось невозможным. На выборах тогда победил Рауль Хаджимба, которого поддерживал Кремль, тем не менее после волны протестов в Абхазии, 12 января Хаджимбе пришлось уйти в отставку.

Реакция международного сообщества

Соединенные Штаты Америки с четырнадцатью другими странами, которые представляют «Группу друзей Грузии» в ОБСЕ, распространили совместное заявление в связи с «так называемыми президентскими выборами в грузинском регионе Абхазии».

«Мы подтверждаем полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в рамках ее международно признанных границ и по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией принадлежащих Грузии территорий», – подчеркивается в совместном заявлении 15 стран.

В заявлении содержится призыв к России выполнить все взятые на себя международные обязательства. В частности, это касается отвода войск на позиции, которые они занимали до начала военных действий 2008 года, а также обеспечение свободного доступа гуманитарных организаций на оккупированные территории.

«Мы также призываем Россию аннулировать свое решение о признании так называемой независимости грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии», – говорится в заявлении, которое кроме США подписали Болгария, Великобритания, Ирландия, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония. Так называемые выборы в Абхазии также осудили ЕС, НАТО и Азербайджан.

Реакция России

Из российских политиков Аслана Бжания первым с победой поздравил представитель России в Абхазии посол Семён Григорьев.

При этом в своем комментарии по поводу абхазских выборов первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что одной из основных задач будущего лидера Абхазии, это – “суметь объединить общество”, которое по словам Затулина, находится в состоянии раскола.

«Президент должен проявить способности найти путь к людям, которые его не поддержали в ходе выборов… Вторая проблема – это переоценка Абхазии путей и способов строительства государства, законов, которые необходимо для этого принять, и отношений с Россией, безусловно, тоже», – заявил 23 марта российский парламентарий.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.