Скандалы: «Больших проблем у меня в бизнесе не было»

23.03.2020, 17:42, Разное

Принадлежавшая дочери и сыну спикера парламента Крыма Владимира Константинова строительная компания «Консоль ЛТД» уже восемь лет не отдает 37 миллионов долларов своим контрагентам

На этой неделе исполнилось десять лет с тех пор, как спикер парламента Крыма Владимир Константинов занял этот пост и ни разу не покидал его. В хвалебной поздравительной статье, опубликованной на сайте информационного агентства «РИА Новости», приводится цитата из его давнего интервью, записанного до аннексии Крыма: «Больших проблем у меня в бизнесе не было».

Но десятки сообщений на форумах или информация на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Украины свидетельствуют об обратном: принадлежавшая дочери и сыну спикера строительная компания «Консоль ЛТД» после начала процедуры банкротства в 2012 году до сих пор должна почти миллиард гривен инвесторам (более 37 миллионов долларов по нынешнему курсу, в 2012 году эта сумма при пересчете на доллары была большей. – РС). Но и в России, по данным за 2018 год базы юридических лиц «Контур.Фокус», у компании ООО «СК Консоль-Строй ЛТД», зарегистрированной уже после аннексии согласно российскому законодательству, в структуре капитала было только 0,5 собственных средств, остальное – краткосрочные и долгосрочные займы.

Данные не свежие, так как именно в 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запретив размещать в интернете информацию о банковских гарантиях, проще говоря, о том, сколько кредитов было выдано той или иной российской компании. Константинову, да и другим предпринимателям, это пришлось кстати.

Сегодня далеко не все кредиты, не выплаченные украинским банкам, Константинов может не платить. Некоторые международные банковские сети, выдававшие «Консоли» заемные средства в Украине, имеют представительства в России. Например, Райффайзенбанк требует через суды выплатить 4,4 миллиона евро и приблизительно 11 миллионов гривен (почти 400 тысяч долларов по нынешнему курсу. – РС) у нескольких компаний семьи Константинова – «Реал Эстейт» и «Консоль ЛТД». Речь идет о задолженности по кредитным договорам. В 2016 году Верховный суд России постановил, что решения Высшего хозяйственного суда Украины о погашении кредитов и процентов по ним не распространяются на Крым, попавший с точки зрения российского законодательства в российскую юрисдикцию. И Райффайзенбанку пришлось снова начинать судиться, уже в России, пока с неизвестным результатом.

Еще один украинский банк, Проминвестбанк, принадлежащий российскому государственному Внешэкономбанку, пытается добиться от фирм спикера Крыма возврата двух кредитов на суммы почти 40 миллионов и 25,5 миллионов гривен. Речь идет о договорах, заключенных в середине 2000-х годов.

Что Константинову принадлежит в Крыму

Строительная империя семьи спикера Владимира Константинова в Крыму сегодня насчитывает более десяти компаний. Некоторые из них в 2018 году находились в плачевном состоянии, некоторые – имели прибыль. Основным активом, приносящим очевидно самый большой доход, является Шархинский карьер под Алуштой. Карьер – в отличие от других крупных и малых фирм, записанных на детей Константинова, – акционерное общество, в котором сложно отследить, кто и в каком объеме владеет его акциями. Тем не менее, о его принадлежности несложно понять по тому, кому принадлежат учрежденные им предприятия: в основном это строительные общества с ограниченной ответственностью, в учредителях которых – либо сын Константинова Олег, либо его дочь Екатерина.

Деятельность Шархинского карьера не раз становился причиной недовольства жителей окрестных населенных пунктов: сильные пылевые тучи приводили к тому, что их мелкие частицы оседали плотным слоем на растениях в окрестностях, а шум от работы карьера была слышен даже по ночам, в нарушение законодательных норм. На территории предприятия расположены несколько производств, а строительные материалы отсюда использовались при возведении Крымского моста, трассы «Таврида» и реконструкции детского центра «Артек».

Карьер является основателем «ООО «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД», в списке конечных владельцев которой ранее значилась офшорная «Молисад Лимитед», а теперь там стоит имя Олега Константинова. Эта компания находится в санкционных списках Украины и США. Анализ финансового положения и эффективности деятельности этой компании, по данным базы «Контур.Фокус», – недостаток собственных оборотных средств, а общее состояние этого предприятия в 2018 году оценивалось как неудовлетворительное. Кредиты составляли более двух третей средств, которыми компания в том году распоряжалась. На них строятся жилые комплексы по всему Крыму. В финансовом отчете базы «Контур.Фокус» (имеется в распоряжении редакции) говорится, что «за весь анализируемый период произошло ощутимое падение коэффициента покрытия инвестиций».

«Консоль-Строй ЛТД» является учредителем нескольких компаний, который несли существенные убытки. В их числе акционерное общество «Гагаринский», которое почти на 29% принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений Крыма, – помимо контрольного пакета семьи крымского спикера. Это предприятие, частично находящееся в руках государства, имело чуть более 12 миллионов рублей убытков два года назад, а крымское издание «Примечания» в январе этого года писало о том, что именно эта компания прибрала к рукам часть парка имени Гагарина на ялтинской набережной, чтобы превратить его в придомовую территорию – для реализации проекта «Консоль-Строй» по возведению жилого комплекса.

Стройки без тендеров

Если изучить успешность «Консоль-Строй ЛТД» в случае с государственными заказами, то за первые четыре года после аннексии Крыма компании удалось выиграть всего три тендера на строительство зданий: школа в Керчи, психоневрологический интернат в Белогорске и многоэтажное здание в Симферополе. Остальные тендеры, в которых «Консоль» принимала участие, доставались в основном российским строительным компаниям.

Возможно, в ближайшее время ситуация изменится, так как в Госдуму подан законопроект, предполагающий полную отмену тендеров в случае выполнения федеральных программ в Крыму. Под ним, естественно, стоят подписи депутатов от Крыма. Решение отменить действие закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приветствовал глава Крыма Сергей Аксенов – ближайший соратник Константинова. По его словам, власти смогут сами заключать госконтракты с подрядчиками на проектирование и строительные работы. Аксенов аргументирует это тем, что сократится время реализации контрактов, но умалчивает о выгоде для компаний тех, кто сейчас находится во власти аннексированного полуострова. Именно они и будут решать, кому поручить выполнение контракта – в случае, если законопроект будет принят.

Украинские долги Константинова

Помимо уже упомянутого Райффайзенбанка, обанкротившаяся украинская компания спикера Крыма «Консоль ЛТД» должна крупные суммы кредитов еще нескольким украинским банкам. Укрэксимбанк требовал через суд взыскать с компании «Реал Эстейт», которая является учредителем «Консоль ЛТД» Константинова, более полумиллиарда гривен. До аннексии Укрэксимбанк был самым крупным кредитором спикера Крыма и в других судебных тяжбах добивается от его, а также ряда других компаний 5,3 миллиона долларов и 460 тысяч гривен.

От недобросовестной деятельности компаний спикера Крыма пострадало много граждан Украины. В списке проблемных объектов – почти 50 жилых домов по всей стране – в Киеве, Львове, Одессе, Симферополе, Харькове, Ялте и других городах. Многие их них не были достроены, хотя обманутые дольщики вложили в них средства. Долги «Консоли» превышали ее уставный капитал в четыре раза.

Добиться банкротства украинской компании Константинова в суде удалось только в 2016 году, когда было вынесено соответствующее решение суда. Это произошло в связи с рассмотрением иска коммунального предприятия Управления контроля за благоустройством города Днепра. Оно выиграло иск на выплату 1,1 миллиона гривен (приблизительно 35 тысяч долларов США по нынешнему курсу – РС).

Но обманутые собственники в том же городе до сих пор не получили компенсаций, несмотря на то что основали объединение в попытке вернуть свои деньги. «Уважаемые пайщики! Я не пишу слово «обманутые», это определение должен вынести суд, – говорится на их сайте. – Все сроки строительства, практически по всем объектам нарушены. В то же время компания возводит санатории и другие объекты. У нас возникает справедливый вопрос. Где наши деньги? Которые мы заплатили за строительство в 100% размере. Не на эти ли деньги возводятся объекты нынешнего строительства?»

Александра Вагнер