 

Instagram и YouTube не стали удалять фейки о коронавирусе по требованию Генпрокуратуры

23.03.2020, 17:30, Новости дня

Российские СМИ и социальные сети удалили фейки о распространении коронавируса в РФ по требованию Генпрокуратуры, а американские Facebook и Instagram не выполнили предписание, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«По состоянию на сегодняшний день требования Генпрокуратуры удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, касались материалов в социальных сетях YouTube, «ВКонтакте», Facebook и Instagram, а также материалов в СМИ «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», – передает ТАСС сообщение Роскомнадзора.

Отмечается, что требование прокуратуры исполнили «все ресурсы, кроме YouTube и Instagram».

Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с распространением фейков о коронавирусе.



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