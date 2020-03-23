Ученый опроверг «внеземное» происхождение коронавируса COVID-19

23.03.2020, 17:30, Разное

По мнению российского ученого Владимира Семенова, версия британского экзобиолога Чандры Викрамасингха по поводу внеземного происхождения коронавируса противоречит здравому смыслу. Напомним, специалист, представляющий Кардиффский университет, предположил, что COVID-19 попал на Землю в результате падения метеорита над Китаем осенью 2019 года.

Впрочем, научный сотрудник Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семенов отрицает подобную версию. «Если включить банальный здравый смысл, то это – чушь. Для большего интереса вокруг этой версии он мог еще добавить и инопланетян – это из той же серии», – отметил исследователь.

Стоит напомнить, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в одной из китайских провинций в конце 2019 года. По состоянию на вторую половину марта коронавирус выявлен уже в более 160 странах мира, количество заразившихся достигло почти 340 тысяч, а жертвами недуга стали около 15 тысяч человек.