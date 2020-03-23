 

В Тамбове наградили глав городов-лидеров по реализации нацпроектов

23.03.2020, 17:30, Новости дня

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин вручил дипломы администрации области главам городов, которые стали лидерами в регионе по реализации нацпроектов.

По итогам прошлого года лидерами признали три муниципалитета: Моршанск получил бронзу, Мичуринск занял второе место, Тамбов стал лучшим. Город перевыполнил как минимум половину показателей. В рамках нацпроекта «Демография», к примеру, в областном центре построили и ввели в эксплуатацию два детских сада – «Машенька» и «Медвежонок» на 750 мест. Начали строительство еще трех садов. В этом году объекты планируют сдать. Многое удалось сделать и для комфорта горожан, информирует «Новый век».

«Сделано благоустройство 36 дворовых территорий. Выполнили реконструкцию двух общественных пространств – «Олимпийского парка» и сквера Льва Толстого. Расселили 4 аварийных дома, приобрели 47 квартир для переселения», – отметил исполняющий обязанности главы Тамбова Алексей Власов.

В Мичуринске благодаря нацпроектам приобрели новые музыкальные инструменты. Школы Наукограда обеспечили бесплатным интернетом, а на территории мичуринского лицея создали лабораторию «АгроКуб». Моршанск отличился в сфере демографии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / “Торнадо”. Alyosha и Vlad Darwin выпустили клип. Видео

07.02 / Новый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод

14.02 / В Киеве состоялась церемония вручения премии “Украинская песня года”

06.03 / Ловушка для Эрдогана. Почему Турция увязла в Идлибе и что это значит для Путина и Европы

20.02 / Денис Черышев включен в команду недели Лиги чемпионов

14.02 / Любовь во время коронавируса – CGTN узнал у пар из Ухани, как поддерживать чувства в карантине

07.02 / Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи

10.03 / Трое россиян, в том числе маленький ребенок, погибли в аварии в Гватемале

07.02 / Малюська анонсировал ликвидацию 48 “партий-зомби”

08.02 / В Крыму оценили планы Меджлиса привлечь Турцию к возвращению Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска