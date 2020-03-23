 

В Тамбове наградили глав городов-лидеров по реализации нацпроектов

23.03.2020, 17:30, Новости дня

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин вручил дипломы администрации области главам городов, которые стали лидерами в регионе по реализации нацпроектов.

По итогам прошлого года лидерами признали три муниципалитета: Моршанск получил бронзу, Мичуринск занял второе место, Тамбов стал лучшим. Город перевыполнил как минимум половину показателей. В рамках нацпроекта «Демография», к примеру, в областном центре построили и ввели в эксплуатацию два детских сада – «Машенька» и «Медвежонок» на 750 мест. Начали строительство еще трех садов. В этом году объекты планируют сдать. Многое удалось сделать и для комфорта горожан, информирует «Новый век».

«Сделано благоустройство 36 дворовых территорий. Выполнили реконструкцию двух общественных пространств – «Олимпийского парка» и сквера Льва Толстого. Расселили 4 аварийных дома, приобрели 47 квартир для переселения», – отметил исполняющий обязанности главы Тамбова Алексей Власов.

В Мичуринске благодаря нацпроектам приобрели новые музыкальные инструменты. Школы Наукограда обеспечили бесплатным интернетом, а на территории мичуринского лицея создали лабораторию «АгроКуб». Моршанск отличился в сфере демографии.



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