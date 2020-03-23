 

Певица Глюкоза в купальнике похвасталась татуировкой на ягодице

23.03.2020, 17:30, Разное

Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под сценическим именем Глюкоза, представила в Instagram-аккаунте пикантный снимок, представ в красном купальнике. Особое внимание поклонники артистки обратили на татуировку на ее ягодице.
Для кадра певица позировала, взобравшись на дерево у пляжа. Глюкоза повернулась к объективу камеры боком, выставив на передний план ягодицу. В этой пикантной зоне хорошо видна небольшая татуировка. Поклонников впечатлило фото звезды, продемонстрировавшей свою фигуру в купальнике. Многие сделали артистке комплимент по поводу нательного рисунка, придающего ей еще большей сексуальности, а некоторые пошутили, назвав тату родинкой.

В своей недавней публикации Глюкоза поделилась размышлениями по поводу карантина. Певица соблюдает его, но признается, как ей нелегко приходится. Все новости о разгулявшемся в мире коронавирусе вызывают у нее нервный смех, поэтому она старается меньше заглядывать в интернет. Артистка понимает, если люди не закроют себя хотя бы на неделю, с эпидемией сложно будет справиться. Главное, уверена знаменитость, в этот непростой период – не терять позитивный настрой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / “Хочу малыша”: сын обратился к Рудковской (видео)

20.02 / В Дании арестовали российских моряков с контейнеровоза, на котором нашли 100 кг кокаина

08.02 / Медики рассказали, как отличить гайморит от фронтита

04.02 / Мнение: Что любят читатели

19.02 / Станислав Садальский почтил память умершего 20 лет назад Анатолия Собчака и вспомнил драку на его похоронах

19.03 / “Меня это только укрепляет”: Рената Литвинова борется с коронавирусом водкой

09.02 / Пятый муж Памелы Андерсон бросил ее при помощи SMS

20.02 / Подавить боль и негативные эмоции поможет их осознанное принятие

05.02 / Из российских магазинов может исчезнуть чеснок

08.02 / Xiaomi представит новый Mi 10 13 февраля на онлайн-платформе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска