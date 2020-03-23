Певица Глюкоза в купальнике похвасталась татуировкой на ягодице

23.03.2020, 17:30, Разное

Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под сценическим именем Глюкоза, представила в Instagram-аккаунте пикантный снимок, представ в красном купальнике. Особое внимание поклонники артистки обратили на татуировку на ее ягодице.

Для кадра певица позировала, взобравшись на дерево у пляжа. Глюкоза повернулась к объективу камеры боком, выставив на передний план ягодицу. В этой пикантной зоне хорошо видна небольшая татуировка. Поклонников впечатлило фото звезды, продемонстрировавшей свою фигуру в купальнике. Многие сделали артистке комплимент по поводу нательного рисунка, придающего ей еще большей сексуальности, а некоторые пошутили, назвав тату родинкой.

В своей недавней публикации Глюкоза поделилась размышлениями по поводу карантина. Певица соблюдает его, но признается, как ей нелегко приходится. Все новости о разгулявшемся в мире коронавирусе вызывают у нее нервный смех, поэтому она старается меньше заглядывать в интернет. Артистка понимает, если люди не закроют себя хотя бы на неделю, с эпидемией сложно будет справиться. Главное, уверена знаменитость, в этот непростой период – не терять позитивный настрой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram