Александр Мясников и Елена Малышева допустили подверженность мужчин к коронавирусу

23.03.2020, 17:17, Разное

К данному моменту от коронавируса погибли тысячи людей. Врачи Елена Малышева и Александр Мясников заявили о подверженности мужчин к этой опасной инфекции.

Представители российского здравоохранения отметили, что мужчины больше уязвимы для коронавируса, чем женщины. Ведущий эпидемиолог страны Николай Брико заметил, что организмы обоих полов существенно отличаются друг от друга, и именно этим пользуется вирус, который способен попадать в тело всевозможными способами. Сказывается также и возрастной фактор. Например, на территории Италии большая часть умерших от Covid-19 пришлась на пенсионеров. Врач заявил, чаще от пневмонии умирают представители сильного пола. Имеются сведения, что люди со второй группой крови более уязвимы для такого рода заболеваний.

Как передает Nation News, доктор Александр Мясников пояснил об умении коронавируса проникать в некоторые рецепторы легких, которые у мужчин развиты хуже, нежели у женщин. Медик добавил, к обеим полам применяют одинаковые меры защиты, он также согласен с вердиктом отечественного Минздрава касательно статистических данных смертности среди мужчин. «Мужской пол – фактор риска», – подчеркнул Александр Мясников.

Личным мнением по поводу статистики поделилась ведущая Елена Малышева. По ее мнению, одной из причин такой тенденции является курение, а в научной литературе его описывают только как вероятную причину, но разница при этом несущественная. Данная вредная привычка значительно ухудшает прогноз для обоих полов.

Александр Мясников – врач-кардиолог, телеведущий и автор книг о здоровье. Имеет почетный знак «Заслуженный врач Москвы», врученный ему летом 2017 года. Он родился в семье потомственных медиков. В 1976 году закончил столичный медицинский институт Пирогова, спустя пять лет защитил диссертацию. Трудился в Африке и США, с 2000 года работает в столице главврачом Американского медицинского центра, потом на той же должности в Американской клинике.